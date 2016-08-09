В Китае стеклянные двери магазина упали на голову мальчику (видео)
03:19, 09 августа 2016Мир
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В китайском городе Гуанчжоу стеклянные двери магазина упали на голову мальчику и разбились.
Стеклянные двери магазина упали на голову мальчику / dailymail.co.ru
Жуткие кадры этого инцидента попали в Интернет, передает Daily Mail.
На видеозаписи видно, как двое ребят стояли возле входа в магазин. В это время еще один парень выходил из магазина и толкнул стеклянные двери, чтобы открыть их. При этом, они упали на голову одному из парней, которые стояли на улице.
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По данным местных СМИ, пострадавшему парню врачи наложили на голову шесть швов.
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