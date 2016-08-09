В Китае стеклянные двери магазина упали на голову мальчику (видео)

Жуткие кадры этого инцидента попали в Интернет, передает Daily Mail.

На видеозаписи видно, как двое ребят стояли возле входа в магазин. В это время еще один парень выходил из магазина и толкнул стеклянные двери, чтобы открыть их. При этом, они упали на голову одному из парней, которые стояли на улице.

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По данным местных СМИ, пострадавшему парню врачи наложили на голову шесть швов.