Крупное столкновение нацистов и антифашистов произошло в Германии

В западногерманском Альтенбурге прошли массовые беспорядки с участием молодежи из антифашистских движений и активистов неонацистской партии NPD. В ходе стычек пострадали 26 человек, сообщает в воскресенье агентство France Presse со ссылкой на местные власти.

В демонстрации против неонацистов участвовали около двух тысяч участников антифашистских движений. Сторонники NPD вывели на улицы Альтенбурга более тысячи активистов. Полицейские, бросившиеся разнимать демонстрантов, подверглись нападению и были забросаны камнями. Ранения получили 12 сотрудников полиции и 14 демонстрантов.

Полиция задержала 24 участника драки. Они были допрошены и отпущены после профилактической беседы.

По данным газеты Thueringer Allgemeine, полиция выясняет степень причастности антифашистов к разведению огня на железнодорожных путях близ Альтенбурга. Перебои в работе пригородных поездов привели к тому, что несколько десятков неонацистов опоздали на демонстрацию.

Лента.ру