Генералу Ярузельскому светит 10 лет за решеткой

В Польше начался суд над последним коммунистическим лидером, генералом Войцехом ЯРУЗЕЛЬСКИМ, которого обвиняют во введении в стране свыше 30 лет назад военного положения.

Как сообщает Би-Би-Си, если В.ЯРУЗЕЛЬСКОГО признают виновным, ему грозит заключение сроком на 10 лет.

“Генерал ЯРУЗЕЛЬСКИЙ и трое других обвиняемых явились в переполненном зале суда, где прокурор обвинил их в нарушении коммунистической конституции путем создания “криминальной военной организации” для введения военного положения в декабре 1981 года”, – сообщает радиостанция.

Польша впервые привлекает к суду одного из бывших лидеров за попытку остановить оппозиционное движение профсоюза «Солидарность» в 1981 году. Генерал В.ЯРУЗЕЛЬСКИЙ, которому сейчас 84 года и который очень больной, всегда утверждал, что был вынужден перейти к таким действиям, чтобы предотвратить вторжение в Польшу советских войск.

«У нас была огромная дилемма: или считать, что военное положение сработает, и тогда русские не придут, или что оно провалится - и тогда будет повторение или ситуации Чехословакии 1968 года, или - еще хуже - в Венгрии 1956-го. Следовательно, считаю, что история будет судить генерала ЯРУЗЕЛЬСКОГО не очень строго, и я упрекаю его в чем-то, то не столько во введении военного положения, сколько в том, что он не пришел к какому-то умному согласию с «Солидарностью» раньше», - сказал депутат Европарламента Януш ОНИШКЕВИЧ, который в 80-е годы был членом названной организации.