Еврокомиссия считает, что наблюдатели ЕС должны находиться на всей территории Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии накануне заседания Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС.

“Мы считаем, что мандат должен распространяться на всю территорию Грузии. Еврокомиссия всегда подтверждала свою приверженность территориальной целостности Грузии”, - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября во время неформального заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Авиньоне было принято принципиальное решение о направлении 200 наблюдателей ЕС в Грузию. На заседании 15-16 сентября министры планируют обсудить детали размещения миссии наблюдателей ЕС.

10 сентября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что международные наблюдатели ЕС не будут допущены в Абхазию и Южную Осетию. По его словам, европейские группы мониторинга, которые, как ожидается, прибудут в Грузию к началу октября, будут работать только в районах, прилегающих к территориям Южной Осетии и Абхазии.