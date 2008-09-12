Канада выведет свои войска из Афганистана в 2011 г.
01:04, 12 сентября 2008Мир
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Об этом сообщил премьер-министр страны
Канада выведет свои войска из Афганистана в 2011 г. Об этом сообщил премьер-министр страны Стивен Харпер, подтвердивший мартовское решение парламента. Одновременно С.Харпер отметил, что некоторое число канадских военных продолжит оказывать помощь в подготовке афганских подразделений и техническое содействие союзникам по коалиции и после 2011 г.
В марте с.г. парламент Канады принял решение вывести войска из Афганистана к 2011 г. Сейчас в Афганистане находятся порядка 2,5 тыс. канадских солдат, напоминает РосБизнесКонсалтинг.
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