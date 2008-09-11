Буш открыл близ Пентагона мемориал в память о жертвах террористов

Президент США Джордж БУШ в седьмую годовщину терактов 11 сентября открыл близ Министерства обороны страны мемориал в память о жертвах террористов.

Мемориальный комплекс, расположенный в парке близ Пентагона, состоит из 184 (по числу погибших) блоков из бетона и стали, на каждом из которых написано имя одной из жертв.

Мемориал посвящен 59 погибшим на борту рейса 77 American Airlines, а также 125 погибшим в самом здании Пентагона.

Справка. 11 сентября 2001 г., девятнадцать террористов, предположительно подготовленных «Аль-Каидой» и разделенных на четыре группы, захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера, после чего направили два из этих лайнеров (рейс 11 American Airlines и рейс 175 United Airlines) в высотные здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, рейс 77 American Airlines - в здание Пентагона. Пассажирычетвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines) завязали схватку с террористами, самолет, направлявшийся на Белый дом, упал в поле около города Шенксвилл в штате Пенсильвания.

В результате атак погибло 2974 человека (из них 2603 в зданиях ВТЦ), не считая террористов, ещё 24 пропали без вести.