Боевики ИГИЛ выложили в сеть видео с обращением к Путину и призывом к джихаду против России
00:58, 01 августа 2016Мир
19888 8
Террористическая группировка «Исламское государство» опубликовала видеообращение с угрозами а адрес России. Как сообщает Reuters, в нем содержится призыв к джихаду против России.
REUTERS
В YouTube опубликовал 9-минутное видео с людьми в пустыне, а голос на фоне говорит об угрозах в адрес России, сообщает Reuters.
Видеоролик начинается с обращения к президенту РФ Владимиру Путину и содержит угрозы убийства россиян, а также призыв к джихаду.
Читайте такжеЗахваченные спецназом США архивы ИГИЛ раскрывают его оргструктуру
Reuters указывает, что пока нет возможностей выяснить, кто именно выложил видеоролик, однако ссылка на него содержится в аккаунте мессенджера Telegram, используемого боевиками ИГИЛ.
Справка. Джихад - у мусульман: предписанная Кораном священная война против иноверцев с целью распространения ислама.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter