Боевики ИГИЛ выложили в сеть видео с обращением к Путину и призывом к джихаду против России

В YouTube опубликовал 9-минутное видео с людьми в пустыне, а голос на фоне говорит об угрозах в адрес России, сообщает Reuters.

Видеоролик начинается с обращения к президенту РФ Владимиру Путину и содержит угрозы убийства россиян, а также призыв к джихаду.

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Reuters указывает, что пока нет возможностей выяснить, кто именно выложил видеоролик, однако ссылка на него содержится в аккаунте мессенджера Telegram, используемого боевиками ИГИЛ.

Справка. Джихад - у мусульман: предписанная Кораном священная война против иноверцев с целью распространения ислама.