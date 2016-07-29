Генерал армии США отверг обвинения Эрдогана в причастности к попытке путча

"Любые сообщения о том, что я был каким-то образом причастен к недавней попытке госпереворота в Турции, вызывают сожаление и являются абсолютной неправдой", - заявил генерал, передает Русская служба Би-би-си.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США недостаточно решительно осуждают попытку госпереворота в Турции 15 июля. Вотела, критиковавшего устроенную Эрдоганом "чистку рядов" в турецкой армии, турецкий президент обвинил в том, что она занял сторону заговорщиков.

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"Один из них - генерал или адмирал, который, к сожалению, занимает в США важный пост, говорит: "Я вижу и слышу, что среди задержанных есть те, с кем мы контактируем в высших командных эшелонах". Он так и говорит - без стыда! Кто ты такой, чтобы решать такие вещи? Кто ты такой? Во-первых, знай свое место, знай, что ты собой представляешь", - заявил Эрдоган, говоря о Вотеле.

"Вместо того, чтобы встать и поблагодарить эту страну, которая в духе демократии подавила восстание, ты встаешь на сторону тех, кто его организовал. Кроме того, главный организатор все равно находится в твоей стране. Тебе никогда не убедить мой народ в обратном", - сказал президент Турции.

Турецкие власти обвиняют в организации переворота живущего в СШАФетхуллу Гюлена. Эрдоган требует у США выдать Гюлена, но тот отрицает свою причастность к мятежу. 19 июля Турция направила в США документы для экстрадиции Гюлена. Госсекретарь США Джон Керри ранее заявлял, что прежде всего Турция должна доказать его вину.