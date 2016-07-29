В Сирии разбомбили роддом, есть жертвы - ВВС (фото)

20:10, 29 июля 2016
Мир
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Авиаудар был нанесен по роддому на подконтрольной сирийским повстанцам территории.

@KreaseChan

В сирийском Идлибе под бомбардировку попал роддом, с которым сотрудничает международная благотворительная организация Save the Children. Об этом со ссылкой на представителей этой организации сообщает Русская служба ВВС.

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В организации отмечают, что удар был направлен именно на роддом. Снаряд упал на вход в госпиталь. По неподтвержденным данным, в результате авиаудара пострадали пациенты и сотрудники роддома.

По данным Save the Children, это крупнейший роддом в этом районе Сирии, там принимают более 300 родов в день.

Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека отмечает, что роддом находится на подконтрольной сирийской оппозиции территории. Кроме него пострадало также здание гражданской обороны.

Также правозащитники сообщают, что в других районах провинции Идлиб вследствие бомбардировок сегодня погибли не менее пяти человек, серьезно ранены были 25.

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