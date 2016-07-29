В Сирии разбомбили роддом, есть жертвы - ВВС (фото)

В сирийском Идлибе под бомбардировку попал роддом, с которым сотрудничает международная благотворительная организация Save the Children. Об этом со ссылкой на представителей этой организации сообщает Русская служба ВВС.

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В организации отмечают, что удар был направлен именно на роддом. Снаряд упал на вход в госпиталь. По неподтвержденным данным, в результате авиаудара пострадали пациенты и сотрудники роддома.

По данным Save the Children, это крупнейший роддом в этом районе Сирии, там принимают более 300 родов в день.

Save the Children supported maternity hospital bombed in Idlib. Casualties reported. Pics from Save the Children #ptpic.twitter.com/Bz8K8tVczl — kristyan benedict (@KreaseChan) July 29, 2016

Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека отмечает, что роддом находится на подконтрольной сирийской оппозиции территории. Кроме него пострадало также здание гражданской обороны.

Также правозащитники сообщают, что в других районах провинции Идлиб вследствие бомбардировок сегодня погибли не менее пяти человек, серьезно ранены были 25.