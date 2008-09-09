Украина и ЕС за возобновление переговоров о Приднестровье

Украина и ЕС выступают за возобновление переговоров по урегулированию Приднестровского конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в итоговом заявлении, принятом сегодня на саммите Украина – ЕС в Париже «Углубление сотрудничества ЕС – Украина».

«Стороны выразили серьезную заинтересованность в возобновлении переговоров в формате «5 + 2» с целью ускорения процесса урегулирования конфликта», - отмечается в документе.

ЕС также приветствовал прогресс, достигнутый в демаркации украинско-молдавской государственной границы, и отметил готовность поддержать этот процесс.

Справка УНИАН. Приднестровье объявило о независимости от Молдовы в 1990 году.

Формат переговорного процесса “5+2” (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ; наблюдатели США и ЕС) был предложен в 2005 году. На привлечении к переговорам представителей ЕС и США настаивала молдавская сторона.