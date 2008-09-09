ВВС России проведут учения по локализации вооруженных конфликтов

Военно-воздушные силы РФ отработают действия по локализации вооруженных конфликтов в рамках учений "Центр-2008", сообщил РИА Новости в понедельник представитель службы информации и общественных связей ВВС России.

"Главная цель учения - оценить способность органов военного управления к совместным действиям по локализации вооруженных конфликтов, ликвидации незаконных вооруженных формирований и террористических групп, а также последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф", - сказал собеседник агентства.

Командно-штабное учение (КШУ) с применением ВВС пройдут на фоне учения "Центр-2008" с 8 по 13 сентября. В нем будут задействованы подразделения фронтовой-бомбардировочной, истребительной, армейской, транспортной и военно-транспортной авиации.

Помимо авиации в мероприятии примут участие и подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВВС.

По словам собеседника агентства, от ВВС в КШУ будут задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76МД, фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты огневой поддержки Ми-24, вертолеты Ми-8, модернизированные Су-27, высотные истребители-перехватчики МиГ-31 и самолеты спецназначения. Всего более 60 единиц авиационной техники.