В Чечне рухнул главный мост
18:56, 07 сентября 2008Мир
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Всему виной танки?
В Чеченской республике обрушился мост через реку Аргун.
Инцидент произошeл на федеральной трассе "Кавказ". По словам очевидцев, пролeт длинной в пятьдесят два метра упал в тот момент, когда на мосту находилось несколько машин.
К счастью, автомобили уже успели проехать аварийный участок, передает Первый канал. Никто не пострадал.
По сообщениям некоторых СМИ причиной разрушения моста могло стать частое передвижение по нему тяжелой военной техники.
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