В Чечне рухнул главный мост

В Чеченской республике обрушился мост через реку Аргун.

Инцидент произошeл на федеральной трассе "Кавказ". По словам очевидцев, пролeт длинной в пятьдесят два метра упал в тот момент, когда на мосту находилось несколько машин.

К счастью, автомобили уже успели проехать аварийный участок, передает Первый канал. Никто не пострадал.

По сообщениям некоторых СМИ причиной разрушения моста могло стать частое передвижение по нему тяжелой военной техники.