Почти 300 охранников президента Эрдогана арестованы

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Гвардия, состоящая из по меньшей мере 2500 военных, дислоцирована в президентском дворце в Анкаре.

По данным телеканала CNN Turk, власти выпустили ордеры на арест 300 человек, пока задержать успели тех, кто находился в столице.

Ранее вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли рассказал, что аресты и увольнения около 60 тысяч человек после мятежа были лишь "верхушкой айсберга", и пообещал, что арестов будет еще больше.

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Среди уволенных и задержанных более 9 тысяч полицейских, 3 тысячи судей и 6 тысяч военных, а также учителя и деканы университетов.

Накануне Турция также решила временно приостановить действие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с чрезвычайным положением в стране.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности введения смертной казни в стране.