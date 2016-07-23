Почти 300 охранников президента Эрдогана арестованы
Власти Турции арестовали 283 члена президентской гвардии Реджепа Тайипа Эрдогана, подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Гвардия, состоящая из по меньшей мере 2500 военных, дислоцирована в президентском дворце в Анкаре.
По данным телеканала CNN Turk, власти выпустили ордеры на арест 300 человек, пока задержать успели тех, кто находился в столице.
Ранее вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли рассказал, что аресты и увольнения около 60 тысяч человек после мятежа были лишь "верхушкой айсберга", и пообещал, что арестов будет еще больше.
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Среди уволенных и задержанных более 9 тысяч полицейских, 3 тысячи судей и 6 тысяч военных, а также учителя и деканы университетов.
Накануне Турция также решила временно приостановить действие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с чрезвычайным положением в стране.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности введения смертной казни в стране.