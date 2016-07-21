Провал путча: ЕС призвал Турцию уважать права человека

Об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения Иоганнеса Гана, сообщает "Европейская правда".

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"Мы очень пристально и с обеспокоенностью следим за развитием событий, касающихся чрезвычайного положения в Турции, объявленного после попытки государственного переворота, который Европейский Союз осуждает", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эта декларация появилась в связи с недавними неприемлемыми решениями в системе образования, судебной системе и СМИ.

"Как указано в выводах Совета и в обсуждении Еврокомиссии на этой неделе, мы призываем власти Турции соблюдать при любых условиях верховенства закона, прав человека и основных свобод, включая право всех лиц на справедливое судебное разбирательство", - говорится в документе.

ЕС подчеркивает, что объявление чрезвычайного положения дает исполнительной власти широкие полномочия, но в соответствии с положениями Конституции Турции, основные фундаментальные права являются неприкосновенными даже во время чрезвычайного положения.

"Президент Эрдоган заявил, что это мероприятие никак не отразится на демократии, верховенстве права и основных свободах. Мы действительно ожидаем, что они будут полностью соблюдать, и что власть будет действовать сдержанно. В случае временного прекращения действия Европейской конвенции о защите прав человека, должны придерживаться правил, предусмотренных для такого приостановления", - указано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в Турции парламент формально одобрил три месяца чрезвычайного положения в стране. "За" проголосовали 346 депутатов, 115 – против. Как пояснил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, подобный режим позволит власти действовать быстрее и эффективно искоренить сторонников путча. Страна также приостанавливает ряд своих обязательств по Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.