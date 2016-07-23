Один из стрелков в Мюнхене мог покончить с собой - СМИ
01:02, 23 июля 2016Мир
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Официально информация о самоубийстве стрелка пока не подтверждена.
Один из злоумышленников, устроивших стрельбу в Мюнхене, предположительно, покончил с собой, сообщает газета Bild.
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Однако официально эта информация пока не подтверждена.
Полиция в Мюнхене обнаружила девятое тело около места стрельбы в центре города и устанавливает его связь с инцидентом.
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