Стрельба в Мюнхене: количество жертв увеличилось, в городе объявлено чрезвычайное положение

Количество жертв стрельбы в Мюнхене возросло до 9 человек, сообщает местная полиция в Facebook.

В городе объявлено чрезвычайное положение, сообщили в эфире радио Bayerischer Rundfunk.

"Столица федеральной земли Мюнхен в пятницу вечером объявила чрезвычайное положение. Через систему оповещения для смартфонов Katwarn граждан просят не покидать квартиры", - говорится в тексте оповещения.

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Жителям рекомендуется избегать площадей и улиц, в городе проходит спецоперация.

Как сообщал УНИАН, стрельба произошла в торговом центре Olympic. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.