Стрельба в Мюнхене: количество жертв увеличилось, в городе объявлено чрезвычайное положение

00:06, 23 июля 2016
Мир
2862 0

Жители города через систему оповещения для смартфонов Katwarn проинформированы о режиме ЧП в городе.

REUTERS

Количество жертв стрельбы в Мюнхене возросло до 9 человек, сообщает местная полиция в Facebook.

В городе объявлено чрезвычайное положение, сообщили в эфире радио Bayerischer Rundfunk.

"Столица федеральной земли Мюнхен в пятницу вечером объявила чрезвычайное положение. Через систему оповещения для смартфонов Katwarn граждан просят не покидать квартиры", - говорится в тексте оповещения. 

Читайте такжеВ сети запустили специальный хэштег для спасения граждан в Мюнхене

Жителям рекомендуется избегать площадей и улиц, в городе проходит спецоперация.

Как сообщал УНИАН, стрельба произошла в  торговом центре Olympic. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter