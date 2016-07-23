Стрельба в Мюнхене: количество жертв увеличилось, в городе объявлено чрезвычайное положение
Жители города через систему оповещения для смартфонов Katwarn проинформированы о режиме ЧП в городе.
Количество жертв стрельбы в Мюнхене возросло до 9 человек, сообщает местная полиция в Facebook.
В городе объявлено чрезвычайное положение, сообщили в эфире радио Bayerischer Rundfunk.
"Столица федеральной земли Мюнхен в пятницу вечером объявила чрезвычайное положение. Через систему оповещения для смартфонов Katwarn граждан просят не покидать квартиры", - говорится в тексте оповещения.
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Жителям рекомендуется избегать площадей и улиц, в городе проходит спецоперация.
Как сообщал УНИАН, стрельба произошла в торговом центре Olympic. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.