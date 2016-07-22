Neue Zürcher Zeitung: Кровавый тупик в Армении

Об этом пишет Беньямин Трибе в статье "Кровавый тупик в Армении", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Кавказская республика Армения переживает неспокойные дни. За политически мотивированным захватом заложников в Ереване, который продолжается с выходных, в ночь на четверг последовали столкновения между демонстрантами и полицией. По официальным данным, 51 человек получил ранения, 136 демонстрантов арестованы, после того, как протестный ход из примерно 2000 человек забросал камнями силы безопасности, а те ответили светошумовыми гранатами. Митингующие требовали обеспечить людей, захвативших заложников, едой, но полицейские отказались. Некоторые из их коллег находятся в руках похитителей, которые захватили полицейский участок в Ереване и, среди прочего требуют отставки президента. Конфликт еще не развился в политический кризис, но он демонстрирует раскол в армянском обществе.

Недовольные ветераны войны

Рано утром в воскресенье, около десятка вооруженных людей ворвались в полицейский участок, и они не только принесли с собой большой арсенал оружия, но и захватили заложников. Сначала спецподразделения пытались отбить участок, но в результате этого был убит один полицейский, и многие получили ранения. Между тем, вооруженные люди по-прежнему удерживают четырех заложников, в том числе заместителя начальника полиции Еревана и армянской федеральной полиции. Нападавшие – это ветераны войны, которую в девяностые годы Армения вела с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Военный конфликт продолжает тлеть, в последний раз он усугублялся в апреле, после чего президент Армении Серж Саргсян согласился на хрупкое перемирие. Захватчики упрекают президента за эту готовность к компромиссу и хотят отстранить его от должности.

Но нападавшие хотят большего. Они требуют освобождения Жирайра Сефиляна, главы небольшого оппозиционного движения "Учредительный парламент". Сефилян – также ветеран войны, и в некоторых слоях населения считается героем. Он был арестован в июне по обвинению в незаконном хранении оружия; первоначально следователи также обвиняли его в разработке плана переворота. О народном движении в поддержку Сефиляна сейчас не может быть и речи. Вскоре после захвата участка, нападавшие призвали население выходить на улицы, но это не вызвало резонанса. Только когда ситуация с захватом заложников стала патовой, и продолжалась в течение нескольких дней, начала появляться поддержка, что и привело к столкновениям.

Непопулярная политическая элита

Поддержка Сефиляна может продолжать расти, потому что он не только критикует процесс с карабахским конфликтом, но в целом требует отставки правительства, которое обвиняет в некомпетентности и коррупции. Это находит отклик в тех слоях населения, которые обвиняют правящую элиту в высокомерии и одержимости властью. Арест Сефиляна некоторые считают очередным шагом в серии параноидальных действий полиции. Главные оппозиционные партии, о которых общественность также невысокого мнения, частично разделяют критику ветеранов, но отвергают их радикализм. Президент Саргсян подвергается критике за попытки осуществить переход от полупрезидентской республики к парламентской демократии. В этой ситуации он остается демонстративно спокойным. Но на этот раз, в деле с захватом заложников, на карту поставлено слишком много.