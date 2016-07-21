У Путина ответили на сообщения СМИ о том, что Россия предупреждала Турцию о перевороте

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Я не располагаю такой информацией и не знаю, на какие источники ссылается агентство", — сказал он, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности опубликованная информация.

Читайте такжеРазведка Турции узнала о готовящемся перевороте за несколько часов до его начала, успела предупредить ГенштабРанее иранское агентство Fars, ссылаясь на дипломатические источники неназванных арабских СМИ сообщило, что российская армия предупредила турецкую Национальную разведывательную организацию о подготовке военного переворота. Источники отметили, что в числе перехваченных оказались сведения о том, что несколько вертолетов направляются к отелю в Мармарисе, где Эрдоган находился перед началом переворота.

Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. На утро турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.