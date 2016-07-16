В больнице Стамбула сообщили о 150 раненых при попытке переворота

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сотрудника стамбульской больницы Haydarpasa Numune.

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Собеседник агентства, который говорил на условиях анонимности, отказался отвечать на вопрос о погибших во время беспорядков.

О пострадавших среди гражданского населения писала Hürriyet, передает РБК. По данным издания, солдаты стреляли по прохожим, направлявшимся к Босфорскому мосту.

Еще один случай стрельбы по мирным жителям по информации газеты зафиксировали в Байрампаше, районе на окраине Стамбула, где был ранен один человек.