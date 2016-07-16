В больнице Стамбула сообщили о 150 раненых при попытке переворота
05:22, 16 июля 2016Мир
760 1
Во ходе столкновений, вызванных попыткой военного переворота в Турции, пострадали как минимум 150 человек.
REUTERS
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сотрудника стамбульской больницы Haydarpasa Numune.
Читайте такжеВ результате взрыва бомбы в турецком парламенте ранены 12 человек - СМИ
Собеседник агентства, который говорил на условиях анонимности, отказался отвечать на вопрос о погибших во время беспорядков.
О пострадавших среди гражданского населения писала Hürriyet, передает РБК. По данным издания, солдаты стреляли по прохожим, направлявшимся к Босфорскому мосту.
Еще один случай стрельбы по мирным жителям по информации газеты зафиксировали в Байрампаше, районе на окраине Стамбула, где был ранен один человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter