Турция закрыла пограничные пункты пропуска с Болгарией - Reuters
04:12, 16 июля 2016Мир
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Турция, в которой группа военных мятежников попыталась осуществить государственный переворот, закрыла пограничные пункты пропуска с Болгарией.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Болгарии.
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Также как сообщают очевидцы, еще два взрыва произошли в турецком парламенте.
В то же время издание Hürriyet Daily News сообщает, что группа солдат попала в здание этого издания и взяла в заложники нескольких журналистов.
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