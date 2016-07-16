Турция закрыла пограничные пункты пропуска с Болгарией - Reuters

04:12, 16 июля 2016
Мир
1496 0

Турция, в которой группа военных мятежников попыталась осуществить государственный переворот, закрыла пограничные пункты пропуска с Болгарией.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Болгарии.

Читайте такжеВ результате взрыва бомбы в турецком парламенте ранены 12 человек - СМИ

Также как сообщают очевидцы, еще два взрыва произошли в турецком парламенте.

В то же время издание Hürriyet Daily News сообщает, что группа солдат попала в здание этого издания и взяла в заложники нескольких журналистов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter