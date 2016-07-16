Турция закрыла пограничные пункты пропуска с Болгарией - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Болгарии.

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Также как сообщают очевидцы, еще два взрыва произошли в турецком парламенте.

В то же время издание Hürriyet Daily News сообщает, что группа солдат попала в здание этого издания и взяла в заложники нескольких журналистов.