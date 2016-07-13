Лобовое столкновение поездов в Италии: следствие назвало вероятную причину катастрофы

Следователи изучают один из черных ящиков, найденных на месте столкновения, пишет Европейская правда со ссылкой на ВВС.

Как отмечается, расследование сосредоточило внимание на отсутствии автоматической системы сигнализации на небольшой части итальянской железнодорожной сети.

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Участки пути между городами Андриа и Корато в южном регионе Апулия, где произошла авария, не имеют автоматической системы оповещения или систем торможения.

Система базируется на телефонных звонках мастеров на станции, которые направляют поезда, работающие на одном пути.

"Конечно, одного из двух поездов не должно было быть там. И, конечно, была ошибка. Нам нужно определить причину ошибки", - сказал представитель железнодорожной полиции.

Как сообщал УНИАН, число жертв столкновения двух пассажирских поездов в провинции Бари на юге Италии возросло до 27 человек. Количество раненых выросло до более 50.