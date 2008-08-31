Буш направляется в Техас навстречу урагану "Густав"

Президент США Джордж Буш объявил в воскресенье, что направляется в штат Техас для ознакомления с подготовкой к удару урагана "Густав".

"Из-за этих событий я не еду в Миннесоту на республиканский национальный съезд. Завтра я направляюсь в Техас, чтобы посетить оперативный центр по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Остине, где осуществляется координация между федеральными и местными официальными лицами", - заявил Буш после того, как посетил в Вашингтоне оперативный центр федерального агентства США по борьбе с чрезвычайными ситуациями (FEMA). Там для него был сделан доклад о ситуации в зоне ожидаемого урагана, из которой сейчас проводится массовая эвакуация населения.

По словам президента США, он посетит также центр в Сан-Антонио, где сейчас собирается все необходимое для оказания помощи тем районам штатов Техас и Луизиана, которые могут пострадать от урагана.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что не поедет в штат Луизиана, чтобы его визит "никак не помешал" подготовке, которую ведут сейчас власти этого штата.

"Этот шторм опасен", заявил Буш по завершении встречи с руководством FEMA и доклада федеральных и местных структур.

В 2005 г. ураган Катрина полностью разрушил г.Новый Орлеан, и тогда пассивная позиция президента подверглась крайне острой критике.