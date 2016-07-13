"Совсем не смешно": у Лаврова отреагировали на заявление министра обороны Польши о роли РФ в Волынской трагедии

На своей странице в Facebook Захарова задалась вопросом, является ли эта точка зрения позицией Польши или частным мнением министра обороны Польши Мачеревича.

«Есть ли исторические события или природные явления, в которых Россия не виновата?» - спросила Захарова.

Отвечая на комментарий одного из пользователей Facebook, представитель МИД РФ выразила удивление тем фактом, что подобное заявление сделал именно министр обороны.

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«Либо он вообще ничего не решает и поставлен на должность номинально либо не смешно совсем», - сказала она.

Ранее, отвечая на вопрос журналиста о том, какова ныне роль российской пропаганды в освещении событий на Волыни 1943-1944 гг., министр обороны Польши Мацеревич отметил, что раздувание трагедии в российский пропаганде очевидно.

"Это очевидно (раздувание негативной роли украинцев в Волынской трагедии российской пропагандой)... Однако это не должно мешать нам разглядеть... что настоящим врагом, тем, кто использовал часть националистических сил украинцев для того страшного преступления, геноцида, является Россия. Там находится источник этого страшного преступления", – отметил Мацеревич.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Сенат Польши призвал Сейм признать Волынскую трагедию геноцидом, "совершенным украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что "отрабатывает реакцию" на такую новость, потому что "вопрос важный и чувствительный".