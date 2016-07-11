В Алеппо возобновились бои между повстанцами и войсками режима Асада

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека, передает украинская редакция "Немецкой волны". По данным Центра, сирийская авиация бомбардировала подконтрольные силам оппозиции территории в городе и на север от него. Оппозиция выпустила более 300 снарядов по западной, контролируемой правительством части города в ответ на продвижение войск Асада и захват ими стратегически важной дороги.

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Государственные СМИ Сирии пишут о восьми погибших, десятках раненых и разрушенных зданиях. Связанный с "Аль-Каидой" экстремистский "Фронт аль-Нусра" заявил, что также ведет наступление в этой зоне и борется с правительственными войсками возле городского рынка. Вооруженные группы "Свободной сирийской армии" заявили, что именно они сейчас контролируют повстанческую часть города. Советник объединения Усама Абу Зейд признал, что в Алеппо "идет операция", однако не стал комментировать от имени групп, зато дистанциировал их от заявлений и действий "аль-Нусры".