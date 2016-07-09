Глава МИД Италии считает, что Великобритания может в итоге остаться в ЕС
Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони заявил, что у Великобритании еще есть возможность остаться в составе Европейского союза, несмотря на итоги референдума о ее членстве в ЕС.
Об он сказал в интервью BBC.
"За последние 20 лет мы видели, как результаты референдумов в Европе отменялись другими референдумами или даже решениями национальных парламентов", - сказал Джентилони, приведя в пример Францию и Германию.
Глава итальянского МИД также добавил, что если британцы переменят свое решение о выходе из ЕС, то он готов "выпить за это бокал шампанского".
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После подведения итогов референдума страны Евросоюза призвали Британию побыстрее провести переговоры о выходе из блока. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что переговоры должны начаться как можно скорее.
Для реализации итогов Brexit Британии необходимо применить статью 50 Лиссабонского договора, которая подразумевает проведение переговоров о выходе страны из Евросоюза в течение двух лет.