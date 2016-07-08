Названо имя даласского стрелка, которого уничтожил полицейский робот

Полиция идентифицировала подозреваемого в стрельбе по полицейским в Далласе. Им оказался 25-летний Мика Джонсон. Об этом Los Angeles Times сообщили два источника в правоохранительных органах.

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У полицейских нет информации о связи Джонсона с какой-либо террористической группировкой или его криминальном прошлом. Известно, что у него есть родственники в соседнем с Далласом городке Мескит.

По мнению властей, у Джонсона был неплохой стрелковый опыт, также он состоял в неформальном оружейном клубе.

Собеседник издания в полиции, который общался со стрелком до того, как тот был уничтожен, рассказал, что, по словам Джонсона, "белые люди" и недавняя стрельба в афроамериканцев "расстроили его". Подозреваемый также сказал, что он не был связан ни с какими группами и действовал в одиночку.

Как сообщал УНИАН, в США массовые акции протеста были вызваны тем, что в течение последних нескольких суток от пуль правоохранителей погибли двое чернокожих американцев. Акции против полицейского насилия в отношении темнокожих граждан прошли в Миннесоте, Атланте, Чикаго и Филадельфии, где они завершились мирно.

Однако в Далласе были убиты четверо полицейских. Позже Reuters сообщил о пятого погибшего. По словам очевидцев, огонь по толпе протестующих открыли двое мужчин, один из которых был в бронежилете.

Возмущение общественности вызвал инцидент, произошедший накануне в Луизиане, когда двое полицейских застрелили темнокожего мужчину. На обнародованном видео с места происшествия отчетливо видно, как полицейские повалили мужчину на землю, после чего один из них сделал несколько выстрелов практически в упор.

По факту убийства уже начато расследование Министерством юстиции США. Президент США Барак Обама, который сейчас находится в Варшаве на саммите НАТО, заявил, что Америка глубоко поражена атаками на правоохранителей, которым нет оправдания. "Правосудие будет осуществлено", - сказал президент США.