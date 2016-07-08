Минюст США обратился в суд по делу об уклонении от уплаты налогов компанией Facebook

Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Издание отмечает, что иск касается событий 2010 года, когда Facebook передал своему филиалу в Ирландии право собственности на часть своих активов, включая «базу пользователей, платформу онлайн и нематериальные виды собственности, предназначенные для маркетинга». Налоговая служба США (IRS) также подозревает, что аудиторская компания Ernst & Young могла быть соучастником в незаконной схеме ухода от налогов. По информации телекомпании, налоговики считают, Ernst & Young возможно занизила стоимость активов на «миллиарды долларов».

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IRS неоднократно обращалась в Facebook с просьбой предоставить необходимую финансовую документацию, чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения. По словам представителя службы Нины Ву Стоун, только в июне она направила шесть таких запросов, однако Facebook ни один из них не удовлетворил.

​Представитель Facebook заявил, что компания ведет бизнес в полном соответствии с законами и правилами, установленными в странах, где она работает.