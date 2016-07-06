В Испании обнаружили журналистское удостоверение Антуана де Сент-Экзюпери

Документ датирован 16 апреля 1937 года. На тот момент писателю было 36 лет, передает Росбалт. Поликарпо Санчес, 52-летний юрист, нашел удостоверение среди других документов в маленькой деревне в провинции Доледо во время исследования, посвященного кино о гражданской войне.

Читайте такжеНоты свадебного марша Вагнера выставили на продажу за $3,6 миллиона

Сент-Экзюпери, получая разрешение на журналистскую деятельность, указал в качестве адреса в испанской столице Hotel Florida, в котором останавливались многие писатели, приехавшие в Испанию для того, чтобы увидеть войну - например, Эрнест Хемингуэй.

Сент-Экзюпери освещал ход военных действий из Барселоны для французской газеты L'Intransigeant, а затем для Paris-Soir.

Писатель пропал во время полета над Средиземным морем в 1944 году, вскоре после публикации повести «Маленький принц». Его тело так и не было найдено.