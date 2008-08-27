Решение России увеличивает шансы Маккейна на выборах в США
01:01, 27 августа 2008Мир
1277
Мнение эксперта
|Маршалл Голдман
"Думаю, что это (решение России) отразится на президентских выборах в США - это даст силу людям, которые окружают Маккейна, демократам будет сложно. Решение России увеличивает шансы Маккейна стать президентом США", - сказал Голдман в интервью РИА Новости.
По его словам, в долгосрочной перспективе Россия может пожалеть о таком решении, учитывая то обстоятельство, кто придет к власти в США.
"То, что происходит сейчас, разрушает многие совместные усилия, которые были предприняты США и Россией за последние десятилетия", - отметил Голдман.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter