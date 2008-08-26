Российские войска поставили Черное море на грань экологической катастрофы?

Действия российских войск поставили Черное море на грань экологической катастрофы.

В результате выброса в море большого количества нефтепродуктов в грузинских прибрежных водах создалась тяжелейшая экологическая ситуация, о чем природоохранные организации Грузии сообщают странам Причерноморья и международным организациям, передает портал «Грузия-онлайн».

Как отмечается в обращении, когда российские войска взорвали и потопили в потийском порту грузинские катера, из топливных баков этих катеров в Черное море вылилось большое количество нефтепродуктов и технических масел. По экспертным оценкам, в общей сложности в воды Черного моря пролилось примерно 50-70 тонн нефтепродуктов, что для грузинских прибрежных вод является беспрецедентным количеством.

Судя по количеству пролитых нефтепродуктов, уже теперь, без каких-либо предварительных исследований, можно утверждать, что Колхидскому национальному парку и близлежащей зоне грозит экологическая катастрофа, что может оказать серьезное негативное влияние на экосистему всего Черного моря, отмечается в заявлении.

Подписавшие его организации просят международное сообщество оказать давление на Россию, чтобы грузинские правительственные и природоохранные организации получили возможность локализовать нефтяное пятно и остановить экологическую катастрофу регионального масштаба.