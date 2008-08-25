Украинские туристы в ДТП в Египте не пострадали
15:01, 25 августа 2008Мир
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Погиб охранник
Граждане Украины во время аварии туристического автобуса, которая произошла 24 августа в Египте, не пострадали.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Посольства Украины в Арабской Республике Египет.
Как сообщалось, 24 августа в 70 километрах от Каира туристический автобус, в котором находились граждане России, Беларуси, Венгрии и Украины, попал в ДТП.
В результате инцидента погиб египетский охранник, который сопровождал туристическую группу, трое граждан РФ получили незначительные ушибы.
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