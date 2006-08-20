Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Антарктиде

В Антарктиде в районе Южного Полюса произошло землетрясение магнитудой 7,2 по шкале Рихтера.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии, толчки начались в 12.41 по токийскому времени (08.41 по киевскому).

Японские метеорологи указывают на опасность возникновения цунами, особенно в мелких водах, при землетрясениях такой силы.