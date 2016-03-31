Трамп: женщин нужно наказывать за незаконные аборты

В интервью телеканалу MSBNC он также сказал, что поддерживает запрет на аборты за некоторыми исключениями, передает Русская служба Би-Би-Си. Каким именно должно быть наказание для женщин, Трамп, по его словам, пока не решил.

В прошлом Дональда Трампа, тогда еще члена Демократической партии, критиковали как раз за поддержку абортов.

Многие члены Республиканской партии уже выражали озабоченность по поводу скандальных высказываний Трампа, поскольку, как показывают опросы, миллиардер крайне непопулярен среди женщин-избирателей.

Читайте такжеТрампу на выборах будет помогать экс-советник Януковича

Возможный кандидат от демократов на выборах Хиллари Клинтон активно критикует Трампа из-за его отношения к женщинам.

"Как раз тогда, когда вы подумали, что хуже быть уже не может. Ужасающе и показательно", - прокомментировала Клинтон интервью Трампа.

Аборты были декриминализованы в США в 1973 году.

Активисты, выступающие против абортов, традиционно не возлагают вину за произошедшее на женщин, уделяя внимание в основном врачам, которые проводят операцию.

Читайте такжеТолько США сражаются за Украину, все остальные держат рты на замке - Трамп

В последние годы консерваторы стремились ужесточить требования к клиникам, проводящим аборты, нежели запрещать сами операции.