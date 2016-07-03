У Лаврова отреагировали на новые санкции США против России

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Вашингтон, "раскручивая маховик санкций", решил в очередной раз попытаться оказать давление на ряд компаний ОПК (оборонно-промышленного комплекса) России, что "наглядно демонстрирует суть политики" США.

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"Как можно расценить стремление Белого дома "наказать" российские предприятия, которые помогают сирийскому народу бороться с ИГИЛ и прочими террористическими группировками? Что это, как не косвенная поддержка террористов?",- сказал заместитель министра иностранных дел России.

Напомним, 1 июля США ввели новые санкции против российских компаний.

Под санкции США попали московское КБ "Кунцево", КБ машиностроения из Коломны и 150-й авиаремонтный завод из Калининграда.

Российские компании подозреваются в поставках Ирану, Северной Корее и Сирии запрещенных технологий, которые могут использованы для производства оружия массового поражения и ракетной техники.