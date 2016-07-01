Внезапная дружба: СМИ анонсировали первую встречу Путина и Эрдогана после конфликта со сбитым бомбардировщиком

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, не исключена также и более ранняя встреча в том случае, если об этом смогли договориться главы МИД двух стран на встрече послов в Москве.

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Отношения между РФ и Турцией резко ухудшились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции. Россия тогда ввела в отношении Турции экономические санкции. В Кремле заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.

29 июня в Кремле заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый Су-24. В свою очередь, у президента Турции подчеркнули, что Эрдоган в письме к Путину выразил лишь сожаление относительно инцидента со сбитым российским Су-24.