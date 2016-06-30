В Кремле рассказали о подготовке отмены ограничений на сотрудничество с Турцией

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Должны быть приняты соответствующие акты, которые отменят предыдущие соответствующие акты, вводящие запреты на ту или иную деятельность», - сказал он.

Песков напомнил, что спецмеры в отношении Турции вводились указом президента РФ.

«Соответственно, будет указ президента и соответствующие акты правительства. Весь набор этих документов сейчас готовится в правительстве», - сказал он.

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Кроме того, Песков отметил, что президент РФ уже принял решение о снятии ограничений на туристические обмены и на поездки российских туристов в Турцию.

«Но вместе с тем, с учетом ситуации де-факто с угрозой терроризма (это не феномен Турции, такая опасность, к сожалению, преследует нас всех во многих странах и география абсолютно непредсказуемая), но в данном случае каждый турист здесь должен будет самостоятельно принимать решение и нести ответственность за свою безопасность, если он принимает решение все-таки осуществлять такие поездки», - сказал Песков.

«Ситуация может меняться, мы надеемся, что она будет меняться только в лучшую сторону, но в любом случае надо быть готовым и к худшим вариантам», - добавил он.

По словам Пескова, угроза террористических атак существует не только в Турции. «Мы знаем, что речь идет не только о Турции. Париж точно также опасен, к сожалению. Но это та реальность, в которой мы живем», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2015 года президент РФ Владимир Путин ввел санкции против Турции «в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов РФ».

В частности, был введен запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов товаров из Турции; запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории РФ.

Также Путин ввел запрет для работодателей, заказчиков работ (услуг), не включенных в перечень, определяемый правительством РФ, на привлечение с 1 января 2016 года для осуществления трудовой деятельности, выполнения работ (оказания услуг) работников из числа граждан Турции, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Указом приостановлен безвизовый режим с Турецкой Республикой.

Путин установил, что туроператорам и турагентам надлежит воздерживаться от реализации гражданам РФ туристического продукта, предусматривающего посещение Турции.

Правительству РФ было поручено ввести запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией; усилить контроль за деятельностью турецких автоперевозчиков на территории РФ в целях обеспечения безопасности; усилить портовой контроль и контроль по обеспечению транспортной безопасности акваторий российских морских портов в Азово-Черноморском бассейне, в том числе предотвращению незаконного нахождения и передвижения морских и иных судов в акваториях российских морских портов.

28 декабря 2015 года Кремль расширил санкции против Турции – были введены новые ограничения против организаций, контролируемых турецкими гражданами, а не только фирм под юрисдикцией Турции.

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Отношения между РФ и Турцией резко ухудшились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции.

Россия тогда ввела в отношении Турции экономические санкции. В Кремле заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.

29 июня в Кремле заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый Су-24.

В свою очередь, у президента Турции подчеркнули, что Эрдоган в письме к Путину выразил лишь сожаление относительно инцидента со сбитым российским Су-24.