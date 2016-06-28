Путин анонсировал создание в России "информационной базы" террористов и экстремистов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Ещё один пункт повестки касается создания федеральной информационной системы биометрических учётов и оперативно-розыскных данных. Она будет создана с использованием программных средств и информационных продуктов отечественного производства и ускорит проведение многих процедур, например, пограничного контроля, что, конечно же, в интересах наших граждан, прежде всего, конечно, законопослушных граждан, имею в виду», - сказал Путин.

«При этом с помощью такой системы можно будет быстро идентифицировать тех, кто по каким-либо причинам пытался или пытается нарушить закон. Кроме того, на её основе будет создана информационная учётно-поисковая база данных, а также банк списочной информации в отношении людей, участвовавших в террористической и экстремистской деятельности», - подчеркнул он.

По его словам, это поможет более оперативно выявлять преступников и террористов, а значит, эффективнее обеспечивать общественный порядок, противостоять преступности, обеспечивать безопасность граждан.

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Как сообщал УНИАН, 24 июня Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила "антитеррористический" законопроект.

Согласно документу, увеличиваются сроки и штрафы по нескольким статьям, снижается возраст ответственности за преступления до 14 лет. Так, увеличивается ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.

В Уголовный кодекс также вводится статья "Несообщение о преступлении". Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до года.

Законопроект также обязывает операторов хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам. Речь идет о переписке, звонках и файлах, которыми обмениваются пользователи.

Одобренные поправки снижают с 16 до 14 лет возраст, начиная с которого человек подлежит уголовное ответственности за участие в массовых беспорядках, угон самолета, организацию незаконного вооруженного формирования и за несообщение о преступлениях.