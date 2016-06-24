Глава правительства Каталонии: Brexit усиливает аргументы относительно отделения от Испании

Об этом заявил глава правительства Каталонии Карлос Пучдемонт, сообщает Reuters.

Присоединяясь к поздравлениям лидеров национальных движений европейских стран он отметил, что способность Великобритании выйти из ЕС без согласия его государств-членов предусматривает, что Каталония может претендовать на независимость без согласия Мадрида.

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"Это свидетельствует о том, что вполне возможно принять решение о суверенитете, как это делают все другие страны", - заявил Пучдемонт.

Кампания по независимости Каталонии длится с 2014 года, когда во время референдума в Шотландии избиратели решили остаться в составе Соединенного королевства.

Председатель каталонского правительства выразил поддержку Шотландии, чей первый министр Никола Стерджен заявила о высокой вероятности проведения второго референдума по вопросу независимости от Британии.