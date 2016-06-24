Верховный суд США заблокировал миграционный план Обамы

План, провозглашенный президентом в ноябре 2014 году, предусматривал запрет депортировать из страны нелегальных мигрантов, передает Deutsche Welle.

Судьи Верховного суда разделились поровну в определении того, имел ли право президент в обход Конгресса вводить новшества своим указом: четверо судей поддержали право на это главы государства, четверо высказались против, сообщает Reuters. Таким образом, Верховный суд оставил в силе вердикт суда низшей инстанции - федеральный суд в Браунсвилле (штат Техас).

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Напомним, что Обама анонсировал введение новых иммиграционных правил в ноябре 2014 года и подписал соответствующий указ. Эти намерения были быстро обжалованы в судебном порядке штатом Техас и еще 25-ю штатами, власть в которых принадлежит республиканцам. Они обвинили Обаму в превышении конституционных полномочий. По мнению представителей Республиканской партии, президент США не имел права принимать такие решения в обход Конгресса.

В 2015 году суд Браунсвилля удовлетворил иск 26 штатов, которые выступили против плана президента. Фактически план так и не был введен в действие из-за его блокировки судами низших инстанций.

Президент Обама в четверг, 23 июня, выразил разочарование вердиктом Верховного суда. "Это отчаянное решение для миллионов мигрантов, которые обустраивают здесь свои жизни, которые воспитывают здесь детей, которые надеются на возможность работать, платить налоги, служить в нашей армии и делать всесторонний вклад в эту страну, которую мы все так искренне любим", - сказал Обама.

По его словам, миграционная система США была разрушена два десятилетия назад, и это решение Верховного суда откидывает ее еще дальше в прошлое.