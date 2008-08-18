В Цхинвали уничтожено каждое десятое здание

В результате обстрела Цхинвали каждое десятое здание было уничтожено, городу нанесен многомиллиардный ущерб, заявил заместитель министра регионального развития России Владимир Бланка. По его словам, около 20 процентов зданий столицы Южной Осетии имеют повреждения различной степени, сообщает Лента.ру.

Ранее сообщалось о практически полном разрушении города. Местные власти утверждали, что в Цхинвали уничтожены 70 процентов зданий, а также многие объекты инфраструктуры. В результате обстрела и штурма города, по данным Министерства иностранных дел России, погибли 1600 мирных жителей.