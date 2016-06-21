Швеция ограничила срок права на жительство для беженцев

В частности, отныне страна больше не будет предоставлять бессрочное право на постоянное проживание для всех, кому предоставлено убежище в Швеции. Это право будет предоставляться только сроком на три года, сообщает Deutsche Welle.

Решение поддержали 240 депутатов шведского парламента, 45 проголосовали "против". Кроме представителей коалиции - социал-демократов и "зеленых", введение более жестких правил для беженцев поддержали депутаты партии "Шведские демократы", которая занимает антимиграционную позицию, а также консервативной Умеренной коалиционной партии.

Кроме ограничения срока права на проживание, нововведения коснулись и правил воссоединения семей, которые также усилили. Новые правила вступят в силу с 20 июля 2016 года и будут применяться к беженцам, которые прибыли в Швецию с ноября 2015 года.

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Нововведение уже раскритиковали международные правозащитные организации, в частности, Amnesty International и Save the Children. В свою очередь, правительство страны отмечает, что это решение было необходимым из-за большого потока беженцев, которых только в 2015 году в Швецию прибыло 163 тысячи.

В феврале 2016 года правительство Германии приняло более строгие правила в отношении беженцев. Новый пакет законов, направленных на решение кризиса беженцев, изменит правила для членов семей людей, которые получили убежище в Германии - теперь им придется ждать два года перед воссоединением.