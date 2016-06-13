Парламент Венгрии проголосовал за ускорение рассмотрения дел нелегальных мигрантов

Об этом сообщает Радио Свобода.

Комментируя такое решение, советник премьер-министра Венгрии Дьердь Баконди заявил, что ускоренная процедура будет способствовать разгрузке приемных пунктов на южных границах Венгрии и уменьшению количества мигрантов, которые долго ждут решения своих дел.

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Баконди подчеркнул, что в Венгрии и в дальнейшем будут возбуждать уголовные дела на основе доказанных полицией фактов относительно иностранцев, которые, прибегая к насильственным действиям, повреждают защитные заборы на границе и нелегально проникают на территорию страны.

По словам же представителя МВД Венгрии Кароя Контрата, к уголовной ответственности не привлекут тех нелегальных мигрантов, которые не совершили преступления, однако нелегально пересекли границу, воспользовавшись дырами в защитном заборе, поврежденном ранее другими лицами, или спрятались в поезде или грузовике.

Коннтрат отметил, что задержание должно состояться не далее, чем за 8 километров от границы. При этих условиях мигрантов будут возвращать на пограничные пункты приема беженцев, где они смогут официально попросить убежища и не будут подлежать выдворению из Венгрии.

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Венгерская сторона пытается избежать ситуаций, которые возникают в последнее время в некоторых странах Евросоюза, где беженцы обращаются в суд за затягивание процедуры предоставления им легального статуса пребывания.

7 июня Европейский суд постановил, что нелегальное пересечение границ внутри «шенгенского пространства» для мигрантов из ЕС не может быть основанием для их задержания. В решении суда говорится, что мигранты должны быть возвращены в страну, из которой они прибыли.

В июне Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о гибели более 10 тысяч человек, которые пытались добраться в ЕС через Средиземное море, начиная с 2014 года.