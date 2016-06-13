Парламент Венгрии проголосовал за ускорение рассмотрения дел нелегальных мигрантов
Парламент Венгрии 13 июня проголосовал за ускорение рассмотрения дел мигрантов, которые нелегально пересекают границу.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Комментируя такое решение, советник премьер-министра Венгрии Дьердь Баконди заявил, что ускоренная процедура будет способствовать разгрузке приемных пунктов на южных границах Венгрии и уменьшению количества мигрантов, которые долго ждут решения своих дел.
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Баконди подчеркнул, что в Венгрии и в дальнейшем будут возбуждать уголовные дела на основе доказанных полицией фактов относительно иностранцев, которые, прибегая к насильственным действиям, повреждают защитные заборы на границе и нелегально проникают на территорию страны.
По словам же представителя МВД Венгрии Кароя Контрата, к уголовной ответственности не привлекут тех нелегальных мигрантов, которые не совершили преступления, однако нелегально пересекли границу, воспользовавшись дырами в защитном заборе, поврежденном ранее другими лицами, или спрятались в поезде или грузовике.
Коннтрат отметил, что задержание должно состояться не далее, чем за 8 километров от границы. При этих условиях мигрантов будут возвращать на пограничные пункты приема беженцев, где они смогут официально попросить убежища и не будут подлежать выдворению из Венгрии.
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Венгерская сторона пытается избежать ситуаций, которые возникают в последнее время в некоторых странах Евросоюза, где беженцы обращаются в суд за затягивание процедуры предоставления им легального статуса пребывания.
7 июня Европейский суд постановил, что нелегальное пересечение границ внутри «шенгенского пространства» для мигрантов из ЕС не может быть основанием для их задержания. В решении суда говорится, что мигранты должны быть возвращены в страну, из которой они прибыли.
В июне Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о гибели более 10 тысяч человек, которые пытались добраться в ЕС через Средиземное море, начиная с 2014 года.