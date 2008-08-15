Немцов: носителем кровавой внешней политики России является Путин

“Полномасштабные боевые действия в регионе закончились. Но говорить, что кто-то выиграл в этой войне, нельзя. Проиграли осетины, потому что есть погибшие, проиграли грузины, потому что им не удалось таким способом решить проблему Южной Осетии, и проиграла Россия, потому что она понесли больших репутационые жертвы, - сказал в эксклюзивном интервью УНИАН Борис Немцов.

По мнению политика, Россия проиграла, потому что у нее нет четкой, понятной стратегии на Кавказе. Он утверждает, что Россия с одной стороны, поддержала суверенитет Грузии. Но при этом поставляла Осетии российские паспорта и не совсем по назначению использовала миротворцев. "Носителем кровавой внешней политики является Путин. Пока Путин при власти, Россия не будет иметь профессиональной внешней политики, и изменения невозможны", - говорит Немцов.

Немцов считает, что Америка теперь будет пытаться изолировать Россию. Исключат ли ее из G8, будет зависеть от того, кто станет президентом США. Если Маккейн, то скорее всего – так. Если Обама, то действиям России будут даны соответствующие оценки, но никто ее не будет исключать.

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