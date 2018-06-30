Что о войне в Грузии думает российская оппозиция?

Социологический центр РФ регулярно дает срезы общественного мнения на темы российско-грузинских отношений. Последнее их исследование касалось военных действий в Грузии. Интересная цифра: только 4 процента опрошенных считали, что Южная Осетия должна остаться частью Грузии (антигрузинская истерия дает свои результаты). Но тем интереснее нам было узнать о взглядах на эту войну российских оппозиционеров. Позволят ли они себе мнение, которое, так сказать, контрастировало с общественным?

Что думает политическая интеллигенция и позволит ли она себе критиковать власть не в целом, а вот по вполне конкретному вопросу?

Кстати, из тех, к кому мы обратились за комментарием, отказался говорить только лидер “Яблока” Григорий Явлинский (не нашел времени). Оппозиционерка Марина Литвинович, которая тесно сотрудничает с Объединенным гражданским фронтом Гарри Каспарова, свое личное мнение выражать не стала, заявив что позиция Каспарова обнародована на его официальном сайте. Господин Каспаров обвиняет в ситуации путинский режим, объясняет, кому из персоналий российской власти выгодно напряжение в Южной Осетии, и предлагает свой миротворческий план.

Тем, кто дал интервью УНИАН, мы задавали такие вопросы.

Кто первый начал войну? Как вы оцениваете действия руководства России? Изменит ли эта война место России в мире? Как это повлияет на ее стратегические перспективы? Усилит ли Россия влияние на этот регион? Как будет воспринимать ее мировое сообщество? На днях министры иностранных дел Большой “восьмерки” обсудили ситуацию в Грузии, но без Лаврова. Поэтому насколько реальной является для России угроза вылететь из “восьмерки”? Нужно ли России пересмотреть свое отношение к непризнанным республикам?

Борис Немцов, Союз правых сил, экс-вице-премьер РФ: НОСИТЕЛЕМ КРОВАВОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПУТИН

Полномасштабные боевые действия в регионе закончились. Но говорить, что кто-то выиграл в этой войне, нельзя. Проиграли осетины, потому что есть погибшие, проиграли грузины, потому что им не удалось таким способом решить проблему Южной Осетии, и проиграла Россия, потому что она понесли больших репутационые жертвы.

Россия проиграла, потому что у нее нет четкой, понятной стратегии на Кавказе.

Саакашвили сделал кошмарную ошибку, невероятную глупость. Все же соглашаются, что это, так сказать, неадекватные пути объединения... Он не решил никакой проблемы.

Как ведет себя Россия? С одной стороны, она поддержала суверенитет Грузии. Но она поставляет Осетии российские паспорта и не совсем по назначению использует миротворцев, поэтому мы не можем утверждать, что Россия признает Южную Осетию как часть Грузии. А если так, то нет прозрачной и четкой политики.

Носителем кровавой внешней политики является Путин. Пока Путин при власти, Россия не будет иметь профессиональной внешней политики, и изменения невозможны.

Скажите, почему в этой беспроигрышной для России ситуации, когда Саакашвили начал военные действия (а начал он, это задокументировано, это знает старая Европа, потому она так сдержанно реагирует), Путин тотально проиграл? Потому что мировое сообщество, зная какой враждебной и озлобленной была и есть внешняя политика Путина, относится к нему довольно настороженно, оценивает действия России не как защитника Осетии, а как страны, которая воюет с Грузией.

Конечно, Америка теперь будет пытаться изолировать Россию. Исключат ли нас из G8, будет зависеть от того, кто станет президентом США. Если Маккейн, то скорее всего – да. Если Обама, то действиям России будут даны соответствующие оценки, но никто ее не будет исключать.

Вообще стыдно за власть. Такое позорище... То Косачев говорит, что Россия никогда не принимала участия в конфликте. Ясно, что врет... То Иванов с лицом убийцы говорит что-то о гуманитарной катастрофе...

Что там говорить, Россия будет проигрывать, пока у руля ее внешней политики будут стоять некомпетентные люди.

Виктор Шендерович, сатирик, журналист РАЗГОВОРЫ, КТО НАЧАЛ ПЕРВЫЙ, – ГЛУПЫЕ: ОБСТРЕЛЫ ВЕЛИСЬ ПОСТОЯННО С ОБЕИХ СТОРОН

В результате этой войны мы потеряли очень много.

Стоит различать в этой войне интересы России и интересы отдельных российских корпораций, потому что силовая корпорация усилилась, очень выиграл негодяй Кокойты – лидер сепаратистского правительства (Южной Осетии).

Но интересы России серьезно подорваны этой войной. Из Большой “восьмерки” сразу Россию не выбросят, а то, что холодная война - на пороге, и от нас отвернулись даже наши нейтральные соседи, – это понятно. То, что Россия опять окажется в изоляции и за этим будет все, что всегда идет после изоляции, – деградация, – очевидно. Как долго и насколько это будет драматично, узнаем дальше.

Разговор о том, кто первый начал, – глупый. Обстрелы шли постоянно из Цхинвали грузинских сел, и по Цхинвали – со стороны Грузии. Все здесь друг друга стоят. Но непосредственно операцию с четверга на пятницу начал Саакашвили, и его действия, безусловно, попадают под формулировку “военное преступление”. Количество жертв сильно преувеличено официальной российской статистикой. Могу со ссылкой на авторитетные источники в Мемориале и в самом Цхинвали сказать, что речь идет о нескольких десятках погибших, сейчас зафиксировано сто сорок четыре погибших в цхинвальськой больнице. Может еще несколько человек умерло в госпиталях. Речь идет о десятках, а не о тысячах.

Но это никак не влияет на оценку действий Саакашвили, он военный преступник по нескольким пунктам, включая вероломство, которое тоже является преступлением, за которое судят в Гааге.

Однако это все не мешает нам давать оценку действиям России, которая использовала при этом свой традиционный набор: провокацию и ложь.

Никита Белых, лидер Союза правых сил: ЭТИ СОБЫТИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО УСКОРЯТ ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В НАТО

Я категорически против того, чтобы оценивать события только от 8 августа 2008 года (когда началась война). Очевидно, что это – следствие неграмотной враждебной внешней политики как Грузии, так и Российской Федерации. И в этом ключе нельзя оценивать, кто первый начал и кто как отреагировал.

Обе стороны сделали много, чтобы конфликт состоялся таким образом, каким он состоялся. А геополитические последствия для России могут быть негативные.

Думаю, что эти события значительно ускорят процесс интеграции Украины в НАТО, а расширение НАТО на восток точно не отвечает интересам России. Это также серьезно отразится на процессе вступления России в ВТО. Будет иметь последствия для подготовки и проведения Олимпиады в Сочи, потому что эта территория находится в непосредственной близости от зоны конфликта.

Но я точно не хочу оправдывать действия Михаила Саакашвили: чем бы они не были продиктованы, они были недопустимыми.

Эдуард Лимонов, лидер российских национал-большевиков: ПУСТЬ СААКАШВИЛИ НЕ ЖАЛУЕТСЯ Меня звать не Джордж Буш, потому я не могу сказать о Большой “восьмерке” и о перспективах России остаться ее членом. Я думаю, что Россию будут терпеть в “восьмерке”, потому что она важна во всех отношениях – и для мира в Европе, и для многих других целей.

У нас эту войну называют “пятидневной” и считают, что агрессором здесь является Саакашвили. Я не чувствую каких-то теплых чувств ни к господину Путину, ни к господину Медведеву, и вы знаете, что я являюсь лидером радикальной российской оппозиции, поэтому не заинтересован хвалить их. Но у России не было иного выхода, как ответить на эту агрессию. Саакашвили поступил цинично, как ярый авантюрист, поэтому он должен “лицом к лицу” встретиться с последствиями такого своего поведения, недостойного главы государства. Мне непонятно, как это - бить из тяжелой артиллерии по мирному городу. Даже если ты против воли осетин хочешь объединить большую Грузию, то это все равно непонятно. Саакашвили сам сейчас выступает в роли агрессора, он первый это сделал и он несет всю ответственность. И пусть теперь не жалуется. Потому что любой глава государства на месте Медведева поступил бы так же.

Америке здесь нужно помолчать, потому что все мы помним, на каких основаниях готовилось вторжение в Ирак. Так почему Штатам можно – как в Кувейте 1990 году ответить ударом на удар, – а нам нельзя? Логика международных отношений должна быть для всех одна.

Саакашвили почему-то никак не поймет, что двенадцать лет Абхазия и Осетия живут отдельно, они провозгласили себя независимыми и отстояли свою независимость в двух войнах. Насильно мил не будешь, Саакашвили никогда их насильно не вынудит жить с собой, если не истребит. И здесь здравый смысл должен действовать, а не международные соглашения или отношения, рассуждения о территориальной целостности.

Поможет ли Грузии НАТО? Мне кажется, что НАТО не горит желаниям насильно загонять людей в какие-то союзы, чтобы угодить Саакашвили.

Олег Козловский, “Другая Россия”: ВОЙНА В ГРУЗИИ ВЫГОДНА ГЕНЕРАЛАМ И МОСКОВСКИМ КОРРУПЦИОНЕРАМ Эта война России не нужна, потому что возможные выгоды, которые Россия могла получить (в виде аннексии небольшого куска Кавказа с несколькими десятками тысяч жителей), мизерны по сравнению с потерянными жизнями своих граждан, а также граждан Грузии, Осетии и геополитическими последствиями. Я не исключаю, что России эта война будет стоить места в “восьмерке” или по крайней мере авторитета и статуса в международном сообществе.

Не понимаю, для чего жертвовать имиджем ради присоединения лоскутка, который меньше любого российского региона? Последствия для Российской Федерации могут быть разные – от политической изоляции до экономических санкций.

Очевидно, что обе стороны в этом конфликте вышли за пределы своих полномочий. По моему мнению, и грузинская сторона пыталась нарушить статус-кво и применить оружие в отношении Южной Осетии, и Россия вместо того, чтобы договариваться исключительно мирно, выступила на стороне одной из сторон.

Я считаю, что невозможно выяснить, кто начал первые вооруженные действия, потому что провокации, которые продолжались в регионе, фактически тождественны боевым действиям. А провокации происходили с обеих сторон. Обе стороны стремились начать конфликт и хотели ответственность за него переложить на другого. И тяжело разобраться, на ком лежит большая ответственность. Может, пройдет время, и мы сможем заглянуть в архивы и восстановить картину. Но по моему мнению, ответственность лежит на обеих сторонах.

Я не знаю, увеличатся ли шансы Грузии на присоединение к ПДЧ. Здесь могут будь вполне полярные решения и обратный эффект, ведь НАТО также не заинтересовано в военном конфликте с Россией. Возможной, одной из предпосылок конфликта было стремление российской власти показать, что Грузия может принести НАТО больше проблем, чем пользы. Все зависит от того, как будут реагировать страны Запада.

В России пока еще нет четкой единой политики относительно непризнанных республик. Потому что, с одной стороны Россия однозначно выступает на стороне сепаратистов в Грузии и Приднестровье, а с другой – она официально не признала ни одну из этих республик. Если Россия признает право на самоопределение вплоть до отделения, тогда появится вопрос о Чечне...

Выработка политики относительно сепаратистов напрямую связана с коррупционными интересам чиновников – как военных, так и гражданских. Войны выгодны военным, понятно почему. Но есть и другие интересы. Например, восстановление Южной Осетии будет происходить частично за счет московского бюджета. Какое отношение Москва будет иметь к этой маленькой кавказской республике, непонятно, но бюджеты будут “осваиваться”, и чиновники будут зарабатывать так, как они зарабатывают на каждой войне. Поэтому пока коррупция является серьезным фактором в России, она не будет иметь четкой позиции относительно непризнанных республик.

Опрашивала Лана Самохвалова