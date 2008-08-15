США угрожают пересмотром военного взаимодействия с Россией

Министр обороны США Роберт ГЕЙТС заявил 14 августа об отказе США от участия в международных военно-морских учениях FRUKUS-2008, сообщает France Presse. Кроме того, Р.ГЕЙТС сообщил об отмене соместных американо-канадско-российских учений "Зоркий орел" (Vigilant Eagle), которые должны были начаться 20 августа.

Министр предупредил, что в ближайшее время Министерство обороны США пересмотрит весь спектр военного взаимодействия с Россией, и результат этого пересмотра зависит от действий России в предстоящие дни, передает Лента.ру.

В то же время заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Анатолий НОГОВИЦЫН на пресс-конференции 14 августа заявил, что Россия не отказывается от проведения учений FRUKUS-2008. По его словам, "никаких не принято решений, отрицающих сам факт проведения подобного мероприятия". "Пока только одна сторона, и то не очень внятно, заявила о возможном варианте. Другие государства, по нашим данным, старательно готовятся", - заявил А.НОГОВИЦЫН.

В назначенных на 15-23 августа военно-морских учениях FRUKUS-2008 должны принять участие корабли России, Франции, США и Великобритании. Учения должны пройти в Японском море и акватории Владивостокского порта, кроме того, они включают в себя наземный этап во Владивостоке.