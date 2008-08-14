Среди военных РФ за сутки есть раненые из-за диверсантов

Среди военнослужащих группировок в Южной Осетии и Абхазии за сутки есть раненые из-за действий диверсионных групп и в ходе работ по разминированию, сообщил замначальника Генштаба ВС РФ Анатолий Ноговицын на пресс-конференции в РИА Новости.

"К сожалению, должен признать, у нас есть раненые в результате действий диверсионных групп, а также в ходе разминирования местности", - сказал Ноговицын, не уточнив, о скольких пострадавших идет речь.

По его словам, погибших нет.