Среди военных РФ за сутки есть раненые из-за диверсантов
22:17, 14 августа 2008Мир
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Сообщает Генштаб
Среди военнослужащих группировок в Южной Осетии и Абхазии за сутки есть раненые из-за действий диверсионных групп и в ходе работ по разминированию, сообщил замначальника Генштаба ВС РФ Анатолий Ноговицын на пресс-конференции в РИА Новости.
"К сожалению, должен признать, у нас есть раненые в результате действий диверсионных групп, а также в ходе разминирования местности", - сказал Ноговицын, не уточнив, о скольких пострадавших идет речь.
По его словам, погибших нет.
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