В НАТО решили усилить военное присутствие на Востоке и в регионе Черного моря

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом во вторник в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны альянса сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы сделали следующий шаг. Мы решили усилить наше присутствие в восточной части нашего Союза. НАТО развернет на ротационный основе четыре многонациональных батальона в Эстонии, Латвии, Литве и в Польше", - сообщил он.

В этой связи Столтенберг приветствовал обязательства, которые были сделаны сегодня многими союзниками относительно их вклада. "Мы также примем меры, чтобы усилить защиту и сдерживание в регионе Черного моря", - проинформировал генсек НАТО.

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Также, по его словам, было принято решение заранее расположить больше оборудования и запасов. "Это посылает четкий сигнал, что если любой из наших союзников будет атакован, весь Альянс будет отвечать как один. НАТО не ищет конфронтации, мы ищем конструктивного диалога с Россией, но мы будем защищать наших союзников от любых угроз", - подчеркнул генсек НАТО.

Он подтвердил, что в НАТО готовы провести новое заседание Совета Россия-НАТО до саммита в Варшаве. Сейчас по этому поводу между НАТО и Россией продолжаются соответствующие консультации.