Дата возможного заседания Совета Россия-НАТО еще не определена - Столтенберг

Об этом он сказал в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции накануне заседания министров обороны стран - членов Альянса, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Мы рассматриваем возможности проведения нового заседания Совета Россия-НАТО до саммита. Конечно, мы должны согласовать с Россией повестку дня, модальность. Поэтому я не могу подтвердить какую-либо конкретную дату, когда это заседание может состояться", - сказал он.

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В этой связи Столтенберг подчеркнул, что НАТО "важно быть сильным, и в то же время мы открыты для диалога".

"Для нас нет противоречия между обороной и диалогом. Мы считаем, что НАТО остается сильным, когда мы обеспечиваем безопасность, тогда мы можем присоединиться к политическому диалогу с Россией, особенно, когда напряжение такое сильное, каким оно является сейчас. Поэтому особенно важно, чтобы мы держали каналы для политического диалога с Россией открытыми, чтобы, как минимум, предотвратить несчастные случаи", - подчеркнул генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, ранее Столтенберг озвучивал желание союзников провести заседание Совета до саммита Альянса, запланированного на 8-9 июля в Варшаве.