"Я сейчас умру": в сети опубликована последняя переписка одного из погибших в гей-клубе в Орландо с матерью

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Daily News.

Первое сообщение от сына мать получила в 2:06. "Мамочка, я люблю тебя", - написал он. "В клубе стреляют", - добавил он позднее.

Мать попыталась дозвониться сыну, однако телефон не отвечал. Позднее парень написал, что находится в туалете.

Взволнованная женщина поинтересовалась, в каком клубе находится сын. В ответ пришло название и просьба о помощи. "Вызовите полицию", "Я умру", - такие слова пришли на телефон матери.

Читайте такжеОтец стрелка из Орландо назвал вероятные причины кровавого преступления сына

В результате дальнейшей переписки стало известно, что парень пытается спрятаться от нападавшего. Примечательно, что большинство вопросов матери к сыну в переписке так и остались без ответа.

Последнее сообщение парень прислал в 2:51. "Да", - утвердительно ответил он на вопрос матери, находится ли преступник в одном помещении с потерпевшими.

После этого она написала Эдди еще не одно сообщение, однако ответа так и не получила. На протяжении более чем 15 часов Мина вообще не получала никаких новостей о судьбе ее сына. Лишь ближе к утру она узнала, что ее сын погиб.

Напомним, в городе Орландо, американский штат Флорида, в ночь с субботы на воскресенье 12 июня произошло массовое убийство. Известно о 50 погибших, 53 человека госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.