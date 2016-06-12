В Литве началась вторая часть крупномасштабных военных учений НАТО

В Литве на полигоне Гайжюнай началась вторая часть крупномасштабных военных маневров Gelezinis Vilkas 2016 при участии 6 стран-членов НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы, передает РБК.

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"В ходе учений пройдет проверку готовящееся к оперативному дежурству в составе сил быстрого реагирования Североатлантического альянса международное подразделение батальонного уровня, созданное на базе вооруженных сил Дании", - отметило ведомство.

В учениях примут участия подразделения шести стран-членов НАТО: Германии, Дании, Литвы, Люксембурга, США и Франции.

Всего в Gelezinis Vilkas 2016 участвуют 2700 военнослужащих. Отмечается, что подразделения Франции в маневрах принимают участие впервые.

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Во второй части Gelezinis Vilkas 2016 используют танки Leopard 2A5, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, боевые машины пехоты Boxer и другая боевая техника.

В ходе первого этапа маневров 1 900 военнослужащих Литвы, а также 400 военных Национальной гвардии США и Польши с 6 июня на полигоне в районе города Пабраде отрабатывали действия по передислокации подразделений в назначенный район сосредоточения, проведению разведывательных, оборонительных и наступательных операций.

Маневры Gelezinis Vilkas 2016 являются составной частью учений НАТО Saber Strike 2016, которые под руководством командования вооруженными силами США в Европе с 2011 года проводятся в Литве, Латвии и Эстонии. Всего в них принимают участие около 10 000 военнослужащих.